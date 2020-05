Aaron Ramsdale, guarda-redes do Bournemouth que estava infetado com covid-19, revelou este sábado que está recuperado.

«Esta manhão saí do isolamento depois do meu teste À covid-19 ter voltado a dar negativo. Mal poss esperar para voltar ao relvado na segunda-feira», escreveu no Twitter.

Recorde-se que no domingo passado a equipa da Liga inglesa confirmou a existência de um caso positivo no plantel, mas na altura não revelou a identidade do jogador, que, sabe-se agora, é o seu guarda-redes titular.

Já este sábado, a Premier disse não ter sido detetado qualquer caso positivo nos 1.130 testes efetuados na mais recente ronda de análises.