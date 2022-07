A Juventus oficializou nesta terça-feira a rescisão de contrato por mútuo acordo com o galês Aaron Ramsey.

O médio-centro ainda tinha mais um ano de ligação à vecchia signora, que assim resolve o dossier de um excedentário, isto porque o jogador há muito que não era opção, tendo sido emprestado ao Rangers na última temporada.

Formado no Cardiff, Ramsey, de 31 anos, notabilizou-se ao serviço do Arsenal e chegou a Turim em 2019/20. Sai com um campeonato, uma Supertaça e uma Taça de Itália no currículo.