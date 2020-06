O Besiktas venceu esta sexta-feira o Konyaspor por 3-0, no jogo que abriu a jornada 29 da primeira liga da Turquia.

O avançado emprestado pelo Sporting, Abdoulay Diaby, fez um dos golos da partida, em cima do intervalo, na circunstância o 2-0. O maliano marcou pelo segundo jogo consecutivo, chegando aos cinco tentos esta época.

Antes, o experiente avançado de 34 anos, Burak Yilmaz, fez um golaço num remate cruzado, aos 40 minutos. Na segunda parte, ao minuto 52, o holandês Jeremain Lens fez o 3-0 final, num remate em chapéu.

Com a vitória, o Besiktas mantém o quinto lugar, agora com 50 pontos, continuando a pressionar os rivais acima na luta pelos lugares de acesso às provas europeias. O Konyaspor é 16.º, com 27 pontos, em zona de descida.