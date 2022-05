Os futebolistas Abdul Fatawu Issahaku, do Sporting, e Abdul Mumin, do Vitória de Guimarães, foram convocados para a seleção do Gana, para os dois primeiros jogos do grupo E de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023. A lista completa, de 33 jogadores, foi confirmada esta quinta-feira.

O Gana, adversário de Portugal no Mundial 2022, recebe Madagáscar na próxima quarta-feira, dia 1, jogando fora, com a República Centro-Africana, a 5 de junho. A seleção de Angola é a outra do grupo E.

A seguir, de 10 a 14 de junho, o Gana vai ter um torneio de quatro seleções, com Japão, Chile e Tunísia, em solo nipónico, de preparação para o Mundial 2022. O torneio é designado de Kirin Super Cup 2022.