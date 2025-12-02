As palavras do experiente treinador Abel Braga espoletaram muita indignação nas redes sociais nos últimos dias. Recém-anunciado pelo Internacional de Porto Alegre, Abel Braga disse que um dos problemas da equipa era ter um equipamento de treino cor-de-rosa. «Parece uma equipa de 'veados'», disse.

As declarações não passaram despercebidas e levaram até a um pedido de desculpas por parte do clube do Brasileirão. Os rivais do Internacional optaram até mostrar a sua posição de forma curiosa.

O Grémio, da mesma cidade do Internacional, lançou uma campanha de desconto da sua camisola cor-de-rosa «para todos os tricolores vestirem a camisola que quiserem, com orgulho».

LUGAR DE PAIXÃO 🇪🇪💗 Para todos os Tricolores vestirem a cor que quiserem, com orgulho!

A GrêmioMania está com promoção especial! A Camisa Rosa 2025 tá com descontão: 👉🏾 25% OFF para todos os gremistas 👉🏾 10% OFF adicional para os sócios 📲 Garante a tua na loja física da… pic.twitter.com/IBc1NtDnVu — Grêmio FBPA (@Gremio) December 1, 2025

Noutra publicação efetuada já após a polémica, o Grémio também partilhou uma bandeira LGBT+ nas suas redes sociais dizendo que este é o «clube de todos».