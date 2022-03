O treinador português Abel Ferreira sublinhou, após a vitória da noite de quinta-feira sobre o São Paulo, que tem contrato com o Palmeiras e que vai ouvir o clube, apesar de atestar que «tudo é possível» no futebol, em relação ao que pode ser o seu futuro.

O técnico, que há alguns dias abordou a questão da violência no futebol brasileiro para indicar que iria refletir no que seria melhor para a família e para os seus atletas, foi questionado, na conferência de imprensa após o jogo do Campeonato Paulista, sobre se essa questão seria mais determinante para uma saída do Palmeiras do que uma boa proposta.

«Já me conhecem, sobretudo as pessoas e os adeptos do Palmeiras, que é para eles que eu falo diretamente. Eu já fui muito claro, eu tenho contrato [ndr: até final de 2022], sabemos que no futebol tudo é possível, mas estou aqui para ouvir o que o clube tem para dizer-me e, como já falei muitas vezes, tudo no tempo de Deus», começou por dizer, na resposta à última pergunta da conferência de imprensa, sobre o tema.

«E sabem a ligação que tenho com estes jogadores, é uma ligação muito forte, somos uma família de trabalho. Ganhamos juntos, perdemos juntos. Sabemos como é o futebol, mas como disse, vou ouvir o que o clube tem para dizer-me. Depois, tudo no tempo de Deus, lembrando que tenho contrato», concluiu Abel.

Nos últimos dias, notícias veiculadas na imprensa brasileira associam o técnico português ao Benfica, mas também aos espanhóis do Granada. Não houve qualquer questão direta sobre os dois clubes, com Abel a depositar a sua palavra no acordo que tem atualmente com o Palmeiras.

A conferência completa de Abel após o São Paulo-Palmeiras: