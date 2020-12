Continua em grande o Palmeiras de Abel: esta noite, na receção ao Delfín, o verdão goleou por 5-0 (já tinha vencido por 3-1 no Equador) e confirmou o apuramento para os quartos de final da Taça Libertadores.

Em São Paulo, Patrick de Paula, médio que já foi associado ao Benfica, abriu o marcador aos 29 minutos. Um golaço de fora de área, em que a bola entrou no ângulo superior esquerdo da baliza contrária.

Na segunda tarde, continuou o show da equipa do técnico português. Gabriel Verón bisou, aos 49 e aos 60 minutos (este último também um golaço), com Willian a fazer o 3-0 pelo meio, aos 52 minutos, precisamente com assistência de Verón. Nos descontos, Danilo fixou o resultado final em 5-0.

O Palmeiras segue assim para os quartos da Libertadores e Abel soma a sexta vitória em oito jogos pelo emblema brasileiro.