Abel Ferreira não vive um bom momento pelo Palmeiras. A equipa perdeu diante do Bahia, na madrugada desta segunda-feira, por 1-0, e perdeu a liderança do Brasileirão.

Durante o jogo, as críticas do treinador português dirigidas ao árbitro Wilton Pereira Sampaio foram audíveis. «Contra nós é sempre a mesma m****, de árbitro FIFA só tens o nome», afirmou Ferreira.

No final do jogo, Abel Ferreira preferiu abordar os erros da sua equipa: «Falar do árbitro seria uma boa pergunta para o Messi e os ingleses. A derrota não foi por causa do árbitro. O que acho é que a quantidade de vezes em que apitam é absurda. E este é o nosso melhor árbitro», começou por dizer.

«Acho que fomos precipitados no último terço. Tivemos 15 finalizações dentro da área, mas à baliza só foram duas. Temos de ser mais tranquilos e reduzir um pouco a velocidade. Temos de ser menos precipitados para fazer o golo que tanto precisamos», avaliou o técnico.

Os adeptos do Palmeiras têm-se queixado do futebol apresentado pela equipa, que disputou o último Brasileirão até ao fim mas acabou por perdê-lo para o Botafogo. Soma 13 pontos, apenas menos um do que o líder Flamengo.