Abel Ferreira e Miguel Cardoso estão entre os 20 nomeados para o prémio de melhor treinador mundial de 2025, anunciou a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) esta sexta-feira.

A cumprir a quinta época ao comando do Palmeiras, Abel Ferreira repete a nomeação de 2022. Neste momento, o «verdão» do técnico português lidera o campeonato brasileiro, com ainda sete partidas por jogar, e disputará a final da Taça Libertadores com o Flamengo dia 29 de novembro.

Por sua vez, Miguel Cardoso estreia-se na nomeação, após ter conquistado pelos Mamelodi Sundowns o título de campeão da África do Sul na época passada e ter marcado presença na final da Liga dos Campeões africanos, na qual saiu derrotado por 2-1 frente ao Pyramids, do Egito.

Juntam-se aos treinadores portugueses nomes como Luis Enrique, que orientou o PSG na conquista da primeira Liga dos Campeões, Antonio Conte, campeão da Serie A pelo Nápoles, e Enzo Maresca, que conquistou o Mundial de Clubes com o Chelsea.

A escolha dos candidatos foi feita por um painel da IFFHS composto por jornalistas e especialistas de 120 países, tendo em consideração o desempenho de cada treinador no ano de 2025

Carlo Ancelotti, atual selecionador brasileiro, recebeu o galardão da época passada enquanto treinador do Real Madrid. O sucessor do técnico italiano será anunciado a 10 de dezembro.