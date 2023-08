Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador nacional e que agora orienta o Atlético Mineiro, deixou rasgados elogios a Abel Ferreira, após a derrota com o Palmeiras (1-0), na primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores.

Scolari destacou o «trabalho muito bom» de Abel no Verdão e o conhecimento que o técnico português tem do grupo com o qual trabalha.

«O Abel não é um treinador comum, é um dos melhores que existem na atualidade, no Brasil e no mundo. Pode ser contestado por alguns, mas é. Tem uma equipa de grande qualidade, que trabalha muito bem», afirmou o antigo selecionador nacional em conferência de imprensa.