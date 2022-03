O treinador do Athletico Paranaense, Alberto Valentim, visou o português Abel Ferreira pelo festejo no segundo e último golo da vitória do Palmeiras na Supertaça sul-americana, na última noite.

Depois do golo de Danilo, aos 88 minutos, que fechou a vitória para o título do «Verdão», Abel foi expulso com cartão vermelho direto, já depois de ter visto, por protestos, um amarelo aos 63 minutos de jogo.

«Viram o que o Abel Ferreira fez, é desnecessário, chutou uma água no nosso banco, na mesa do delegado, do quarto árbitro. Que tipo de comemoração é essa? Sinceramente… desnecessário. Têm de perguntar-lhe, é idiotice», considerou Valentim, na conferência de imprensa.

Na ‘era’ Abel Ferreira, que se vinculou ao Palmeiras em 31 de outubro de 2020, o conjunto paulista somou o quarto troféu, depois das vitórias na Taça Libertadores de 2020 e 2021 e da Taça do Brasil de 2020.