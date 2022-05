A ideia surgiu aquando da segunda conquista consecutiva do Palmeiras na Taça Libertadores e teve o momento alto com um encontro com o treinador português Abel Ferreira, na terça-feira: João Gabriel Silva, de 25 anos, e Lucas Bettone, de 28 anos, tatuaram o técnico luso do «Verdão» e conheceram o ídolo em Londrina, onde o Palmeiras joga esta quarta-feira com o Juazeirense, no Estádio do Café, para a Taça do Brasil (23h00).

Técnicos de futsal, João e Lucas contaram como surgiu a ideia de tatuar o rosto de Abel. Um fê-lo num braço e outro numa perna.

«Estávamos a assistir à final juntos, contra o Flamengo. O jogo acho que já estava 2-1 [ndr: para o Palmeiras], mas o Flamengo estava em cima. Eu sou muito supersticioso e virei-me para ele [Lucas] e disse: “Se o Palmeiras for campeão, vais fazer uma tatuagem". Ele disse que fazia e eu também. Para nós, o que mais simbolizou o título foi o Abel. Acredito que, sem ele, o Palmeiras talvez não tivesse sido campeão. Teve muita influência», contou João Gabriel, à Globo.

Já Lucas contou como é que Abel foi uma inspiração para não desistir no mundo do desporto.

«Ele tem algo maior. Durante a pandemia fiquei muito tempo sem trabalhar por muita coisa ter parado nas escolinhas. Ele mostrou que alguém, independentemente de onde venha, se for estudioso e trabalhador, pode vencer. Foi uma inspiração para eu não deixar de fazer o que mais amo, ser treinador», disse.

Depois da chegada da comitiva a Londrina, o Palmeiras proporcionou o encontro de João e Lucas com a equipa técnica de Abel Ferreira e ambos foram convidados para jantar com a equipa.

«Eles foram tão recetivos que até parecia que nos conhecíamos. Convidaram para jantar, tomar café, falar sobre tática, treino, jogo, o futebol daqui. Ainda não caiu a ficha, porque foram tão humanos que é difícil falar. Conversámos sobre tática, falaram como é que é em Portugal, como é que analisam os adversários, sobre jogadores com quem ele jogou. Ele [Abel] não sabia que o Celsinho [ndr: ex-Sporting] tinha jogado aqui no Londrina», referiu, ainda, João.

O Palmeiras tem vantagem de 2-1 ante o Juazeirense e basta um empate para seguir para os oitavos de final da Taça.