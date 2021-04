O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu a Supertaça brasileira, ao ser derrotado pelo Flamengo no desempate por penáltis após um empate a dois golos ao cabo dos 90 minutos.

A equipa de São Paulo entrou melhor no jogo e adiantou-se no marcador logo aos 2 minutos. Raphel Veiga recebeu de Felipe Melo, ultrapassou Arão com uma execução «à Bergkamp» (lembra-se?) e depois bateu Diego Alves com um remate de trivela.

Foi o primeiro momento de excelência daquele que seria um grande jogo no Mané Garrincha, em Brasília.

Aos 21 minutos, o inevitável Gabriel Barbosa fez o empate e a ex-equipa de Jorge Jesus consumou a cambalhota no marcador já bem perto do apito para o intervalo, através de um remate colocado de Arrascaeta.

Por essa altura, Abel Ferreira já tinha sido expulso por protestos, pouco antes de o Palmeiras (aos 40m) ter visto um penálti ser revertido pelo VAR, que entendeu que a falta que deu origem ao castigo máximo foi cometida ainda fora da grande área.

Na segunda parte parte, o Palmeiras carregou sobre o Flamengo, rondou o golo por diversas vezes e foi recompensado já dentro dos 20 minutos finais, com Raphael Veiga a bisar na conversão de uma grande penalidade a castigar falta de Rodrigo Caio sobre Rony.

Nos minutos finais, o Flamengo cresceu e foi quem esteve mais perto de evitar a ida para o desempate da marca dos onze metros. Em tempo de compensação, Weverton negou o golo a Gabriel Barbosa com uma defesa mesmo em cima da linha de golo.

No desempate através da marca dos onze metros, a Taça chegou a parecer entregue ao Pameiras, que marcou as três primeiras tentativas, enquanto o Flamengo desperdiçou duas das primeiras três. Só que o especialista Diego Alves entrou em ação e defendeu o pontapé de Luan. Ainda assim, o «Verdão» estava dependente de si próprio. Só que Danilo, de 19 anos, também não teve frieza para fechar o jogo.

Depois de ver salvos dois match-points, o Flamengo também desperdiçou um, mas não voltou a errar depois disso. Diego Alves, que tinha voltado a levar a melhor sobre outro homem do Palmeiras (Gabriel Menino) repetiu a proeza no frente a frente com Mayke e entregou a Rodrigo Caio a redenção do penálti cometido na segunda parte. O defesa do Fla não tremeu e marcou o golo que permitiu à ex-equipa de Jorge Jesus vencer a Supertaça brasileira pelo segundo ano consecutivo.