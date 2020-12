Depois do triunfo na receção ao Santos, o Vasco da Gama, de Sá Pinto, voltou aos resultados negativos, ao perder esta noite na deslocação ao terreno do Ath. Paranaense, por 3-0.

Nikão, aos 10 minutos, e Carlos, aos 38 e 61m, fizeram os golos da equipa da casa, que subiu assim ao 11.º lugar, com 34 pontos. Na zona de descida, em 17.º, está o Vasco, com 28 pontos.

O resumo do jogo:

Já o Palmeiras, de Abel, regressou às vitórias, ao bater em São Paulo o Red Bull Bragantino, por 1-0.

Luiz Adriano, aos 28 minutos, fez o único golo do jogo.

Com este resultado, o Palmeiras sobe ao quinto lugar da tabela classificativa (ver aqui a classificação do Brasileirão), a 12 pontos do líder e rival São Paulo, mas também menos um jogo. Já o Bragantino é 13.º, com 31 pontos.