O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu na visita ao Bragantino, por 2-1, com reviravolta, reforçando a liderança ao fim da nona jornada do Brasileirão.

Um golo de Gabriel, aos 24 minutos, deu vantagem ao Bragantino, mas os golos de Murilo (72m) e Maurício (78m) permitiram ao «Verdão» somar os três pontos, num jogo em que Abel Ferreira esteve de fora, a cumprir castigo, após a expulsão ante o São Paulo, na jornada anterior.

Os golos da vitória do Palmeiras:

Com este resultado, o Palmeiras passa a somar 22 pontos, no primeiro lugar. Tem agora quatro pontos de vantagem para o segundo classificado, o Flamengo, que empatou sem golos na receção ao Botafogo, treinado pelo português Renato Paiva. Com este empate, o atual campeão brasileiro é 10.º classificado, com 12 pontos.

O Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, empatou também sem golos, na receção ao Atlético Mineiro. Fruto da derrota do Bragantino, o Cruzeiro subiu ao terceiro lugar, com 17 pontos, os mesmos do Bragantino, agora quarto.

Nos outros jogos da noite, que fecharam a jornada, houve empate a um golo no Juventude-Fluminense e no Internacional-Mirassol, o Bahia venceu o Vitória por 2-1 e o Corinthians venceu o Santos por 1-0.