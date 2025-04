O treinador do Palmeiras, o português Abel Ferreira, referiu ser especial defrontar o FC Porto no Mundial de Clubes, por ser «uma equipa portuguesa» e, entre as rivalidades que conhece do futebol luso, destacou um aspeto que aprecia nos azuis e brancos.

«Foi o sorteio. Na perspetiva do Palmeiras, é nosso adversário. Um clube com um histórico incrível, tanto na Europa, como em Portugal. E, quanto a mim, sou do Norte [ndr: de Portugal] e o FC Porto está no Norte», começou por dizer, sobre o embate com os dragões, numa entrevista à FIFA, publicada no fim de semana.

«Fui jogador do Sporting, que está mais no Centro do país. Há muita rivalidade entre o Norte e o Centro-Sul, onde está Lisboa. Mas, acima de tudo, para mim é especial por ser uma equipa portuguesa. É um adversário extremamente combativo e competitivo. E tem uma coisa de que eu gosto muito: não se rende em nenhum momento e luta sempre até ao fim», afirmou Abel, que também abordou as possibilidades de ganhar a competição.

A reformulação e a renovação no plantel

Abel falou ainda da reformulação e da renovação no plantel do Palmeiras, a propósito da preparação para esta época, depois de um período com mais títulos desde que chegou ao clube.

«Desde que a minha equipa técnica chegou ao clube, falámos muito do projeto. As épocas ganham-se quando fazes uma planificação e começas a construir um plantel. Quando tens contigo jogadores que acreditas que vão ser úteis para competir e ganhar. De certo modo, creio que este ano trabalhámos um pouco mais nisso do que em épocas anteriores. Alguns jogadores chegaram ao fim de ciclo. É normal, acontece com todos. Outros, vendemo-los. No início da época, pode ter havido um pouco de preocupação, mas sabíamos o que estávamos a fazer. Sempre disse que sabíamos onde estamos e onde queremos chegar», frisou Abel.

«Equilíbrio e competitividade»

O treinador de 46 anos, vencedor de dez títulos pelo Palmeiras desde que chegou ao clube, definiu ainda a equipa, não numa palavra como foi questionado para responder, mas sim em duas: como uma equipa de «equilíbrio e competitividade».

«É uma equipa que não é excelente numa coisa em específico, mas é boa em tudo o que faz. Temos capacidade e equilíbrio para jogar em ataque posicional, para jogar em contra-ataque, somos bons na bola parada, bons a pressionar os adversários e a criar-lhes problemas com a nossa estrutura defensiva. Mas, se tivesse de definir a equipa, não o faria com uma palavra, mas sim com duas que estão unidas: equilíbrio e competitividade. E depois há uma coisa que é mais minha, que é a resiliência mental», apontou.

Com Abel, o Palmeiras conquistou dez títulos: dois no Brasileirão (2022, 2023), uma Taça do Brasil (2020), uma Supertaça do Brasil (2023), duas Libertadores (2020, 2021), uma Supertaça Sul-Americana (2022) e três Campeonatos Paulistas (2022, 2023, 2024).

FC Porto e Palmeiras defrontam-se a 15 de junho, a partir das 23 horas, na primeira jornada do grupo A, que conta ainda com Al-Ahly e Inter Miami.