A fotografia do treinador português Abel Ferreira com o troféu da Libertadores nas mãos, captada no passado sábado após a vitória sobre o Palmeiras, virou tatuagem num adepto, que eterniza assim a conquista do «Verdão» com o técnico português na pele.

A tatuagem, da autoria de Ricardo Soares, foi feita na coxa esquerda do advogado e adepto do Palmeiras, José Wilker, de 31 anos. Uma representação impressionante, perfeitamente decalcada da fotografia que se tornou uma das marcas e um dos momentos do êxito do Palmeiras.

«Escolhi o Abel como forma de agradecimento. Ele mudou tudo no Palmeiras. Era uma equipa desacreditada até então. Ele tem o lema de que «todos somos um» e eu sinto isso, que somos todos um, inclusive a torcida. A foto significa a alegria pela glória eterna e por tratar-se do primeiro título dele como técnico profissional, por tudo o que está a fazer no Palmeiras, com uma identificação imediata e muito respeito pelo clube e pelos adeptos», referiu Wilker, citado pelo GloboEsporte.

A fotografia que inspirou a tatuagem: