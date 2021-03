Os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Liga felicitaram este domingo o treinador português Abel Ferreira pela conquista da Taça do Brasil, ao serviço do Palmeiras, na sequência da vitória por 2-0 ante o Grémio, na segunda mão da final.

«Numa primeira temporada absolutamente notável, trata-se de outra vitória que orgulha todos os portugueses e que prestigia, mais uma vez, o trabalho dos treinadores portugueses e todo o futebol nacional», referiu Fernando Gomes, em nota oficial no sítio da FPF.

Também o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, congratulou o técnico pela conquista. «Já muitas vezes elogiámos os treinadores portugueses que, diariamente, mostram lá fora do que são capazes. A hora, agora, é do Abel, a quem envio os parabéns pelo segundo troféu conquistado no Palmeiras e pelo talento que se reflete no seu trabalho», referiu, num comunicado oficial do organismo que rege as competições profissionais de futebol em Portugal.

Após o triunfo por 1-0 na primeira mão, em Porto Alegre, o Palmeiras triunfou novamente ante o Grémio, com golos de Wesley e Gabriel Menino, respetivamente aos 53 e 84 minutos de jogo.

É a quarta vez que o Palmeiras conquista a Taça do Brasil. A última vez tinha sido em 2015.