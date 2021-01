O treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, deu os parabéns ao compatriota Abel Ferreira pela conquista da Taça Libertadores, obtida este sábado pelo Palmeiras.

Na final, este sábado, o «Verdão» bateu o Santos (1-0), clube que tinha iniciado a campanha nesta edição da Libertadores com Jesualdo.

«Como todos sabem, a minha ligação com o Santos não foi tão longa como eu desejaria. No entanto, fomos importantes no trajeto da Libertadores, porque os dois primeiros jogos que eu fiz, o Santos ganhou, deu uma embalagem boa para o resto», começou por dizer, em declarações à SportTV.

«Hoje estava dividido entre jogadores dos quais eu gosto, com quem gostei de trabalhar, e um treinador que eu gosto, português. Portanto, escrever a segunda vez consecutiva no livro da CONMEBOL, na Libertadores, o nome de um treinador português que a venceu, fico muito feliz por isso e saúdo o Abel, se ele me estiver a ver, ou se chegar até ele esta saudação especial», concluiu.

Jesualdo orientou o Santos nos dois primeiros jogos da fase de grupos, com vitórias ante o Defensa y Justicia e frente ao Delfín SC.