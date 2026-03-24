Lateral de Abel Ferreira convocado para a seleção da Argentina
Agustín Giay substitui o lesionado Gonzalo Montiel na convocatória
Agustín Giay, lateral de 22 anos, foi chamado à seleção da Argentina para colmatar a ausência forçada de Gonzalo Montiel, jogador do River Plate que sofreu uma lesão.
Giay, atleta do Palmeiras de Abel Ferreira, foi anunciado oficialmente pelas redes sociais da federação argentina de futebol. Apesar da tenra idade, o lateral já conta com 11 internacionalizações pela seleção campeã do mundo.
Giay conta com 12 jogos esta temporada, a terceira ao serviço do clube brasileiro. Foi formado no San Lorenzo.
A Argentina defronta a Mauritânia no dia 27 e a Zâmbia no dia 31 de março, em preparação para o Mundial 2026.
#SelecciónMayor El futbolista del Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos. pic.twitter.com/f1EUyIwWiO— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 24, 2026