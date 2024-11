O Palmeiras venceu na visita ao Bahia por 2-1 na noite desta quarta-feira e mantém intactas as aspirações na luta pelo título no Brasileirão, ficando, pelo menos por cerca de três horas, a um ponto do líder Botafogo.

Foi um final, porventura, impróprio para os adeptos mais vibrantes na Arena Fonte Nova, em Salvador, com o Palmeiras a ver um golo validado em cima do minuto 90, poucos minutos depois de o Bahia ter marcado o 2-1, num golo que foi invalidado, por fora-de-jogo.

O Bahia chegou à vantagem com um golo de Luciano Rodríguez, aos 27 minutos. Porém, o Palmeiras ainda conseguiu reagir e empatar na primeira parte, com Raphael Veiga a fazer o 1-1 ao minuto 41, de livre direto.

Na segunda parte, foi preciso esperar pelos minutos finais para a decisão do encontro. Aos 85 minutos, o Bahia marcou, festejou o 2-1, mas o golo foi anulado, por fora-de-jogo de Jean Lucas, após remate de Tiago, que desviou no colega. Pouco depois, aos 88 minutos, Flaco López cabeceou ao ferro, a bola bateu na relva e ainda se gritou golo, mas o jogo seguiu com a bola jogável. Porém, o árbitro, alertado pelo VAR, confirmou segundos depois o 2-1 para o Palmeiras aos 89 minutos: a bola ultrapassou na totalidade a linha de baliza.

Já não é desta época que o Palmeiras mostra ser a equipa das reviravoltas, assinou mais uma e tem agora 67 pontos, menos um do que o líder Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, que tem agora a palavra em campo para repor a diferença em quatro pontos, tal como à partida para a jornada.

O Botafogo visita o Atlético Mineiro ainda esta noite (já madrugada de quinta-feira em Portugal, 00h30), no antepenúltimo jogo da jornada.

A ronda tem ainda um Vasco-Internacional na quinta-feira (23h00) e fecha com o Fluminense-Fortaleza (00h30 de sábado). Depois, ficam a faltar quatro jornadas. De recordar que, na 36.ª jornada, na próxima semana, há um Palmeiras-Botafogo, que pode ser decisivo nas contas do campeonato.