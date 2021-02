O fuso horário do Brasil para o Qatar (seis horas a mais) está a ser um obstáculo na preparação do Palmeiras para o jogo das meias-finais do Mundial de Clubes, marcado para este domingo, contra os mexicanos do Tigres.

Quem o assumiu foram os próprios jogadores da equipa orientada pelo português Abel Ferreira, que há uma semana conquistou a Taça Libertadores.

«Desde que chegámos, acredito que encontrámos alguma dificuldade pelo fuso [horário]. Ao dormir, muitas vezes ficava sem sono, mas preciso de deitar-me e forçar», afirmou Raphael Veiga, em declarações à televisão do clube.

De acordo com a imprensa brasileira, algumas das recomendações do staff do clube foram no sentido de evitar a sesta a meio da tarde, diminuir o brilho do ecrã do telemóvel e o tempo de videochamadas.

O Palmeiras joga com o Tigres às 18 horas deste sábado, quando foram 21 horas no Qatar e 15 horas no Brasil.