O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou na noite de terça-feira na receção ao RB Bragantino, em jogo do Campeonato Paulista.

Num jogo que teve o técnico Jürgen Klopp a assistir, o Bragantino foi superior ao «Verdão» e teve três boas oportunidades, mas esbarrou na boa atuação do guarda-redes Weverton.

Foi já em tempo de compensação, no último lance do jogo, que o Palmeiras teve a melhor ocasião para marcar, mas o remate de Allan, após bom trabalho de Flaco López, levou a bola ao poste. A bola ressaltou para Estêvão, que finalizou de primeira, mas ao lado.

Com este resultado, o Palmeiras ocupa o 2.º lugar do grupo D, com oito pontos, atrás do São Bernardo (nove pontos) e à frente de Ponte Preta (seis pontos) e de Velo Clube (quatro pontos).