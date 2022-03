O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, conquistou na noite de quarta-feira a Supertaça sul-americana de futebol, ao vencer em casa o Athetico Paranaense por 2-0, na segunda mão, depois do empate 2-2 em Curitiba.

No Allianz Parque, em São Paulo, Zé Rafael, aos 50 minutos, de livre direto, e Danilo, aos 88, marcaram os golos dos bicampeões em título da Taça Libertadores, que nunca tinham conquistado a ‘Recopa’ da CONMEBOL.

Na sequência dos festejos do segundo golo, Abel Ferreira, que tinha visto cartão amarelo aos 63 minutos, por protestos, foi expulso, com vermelho direto, aos 90 minutos, o que não o impediu, no final, de receber a medalha de vencedor e de celebrar com jogadores e adeptos.

É a primeira vez que o «Verdão» conquista o título, que em 2020 tinha sido conquistado por Jorge Jesus ao serviço do Flamengo. O Palmeiras sucede ao Defensa Y Justicia, que tinha conquistado o troféu em 2021, precisamente ante o Palmeiras.

Na ‘era’ Abel Ferreira, que se vinculou ao Palmeiras em 31 de outubro de 2020, o conjunto paulista somou o quarto troféu, depois das vitórias na Taça Libertadores de 2020 e 2021 e da Taça do Brasil de 2020.