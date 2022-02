O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, não saiu do nulo este domingo na deslocação ao Inter de Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho, em jogo da nona jornada do Campeonato Paulista do Brasil.

O «Verdão» apresentou uma equipa de segunda linha, num jogo que acabou por não ter muitas oportunidades de golo e que terminou mesmo como começou no marcador, 0-0.

Com este resultado, o Palmeiras segue como única equipa invicta entre 16 no Paulista, liderando o grupo C, com 17 pontos, fruto de cinco vitórias e dois empates.

O resumo do jogo: