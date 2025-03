Depois da vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo (3-0) pelo Paulistão, Abel Ferreira foi surpreendido por um adepto da equipa adversária.

No meio da habitual euforia dos apoiantes, uma camisola verde e branca chamou a atenção do português. Porém, não era camisola do Palmeiras… mas sim do Sporting, clube que o treinador do verdão representou como jogador entre 2005 e 2011, antes de terminar a carreira.

Ao ver a camisola do clube de Alvalade, Abel não hesitou e autografou-a, fazendo as delícias de Maurício, adepto do São Bernardo.

«Comprei esta camisola e mandei personalizar com o número 78, que era a camisola que Abel usou no Sporting como jogador», contou à Maurício à TNT Sports

Ora veja: