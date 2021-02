Chegada ao Maracanã, mensagens motivacionais por vídeo de adeptos com as palavras «todos somos um», aquecimento, palestra pré-jogo e as últimas mensagens de jogadores ao treinador português Abel Ferreira antes do duelo com o Santos.

«Vocês jogam para cara***, são homens do cara***, jogadores do cara***, agora vamos para dentro e vamos usar o que temos na nossa cabeça e competir e vamos levantar a taça», referiu Abel, no discurso motivacional antes do jogo, no balneário.

Em campo, e após o golo aos 90+10’ que ditou o triunfo, a imensa festa do «Verdão», que seguiu no balneário e foi até ao banho que os jogadores deram a Abel na sala de imprensa.

O Palmeiras venceu o Santos por 1-0 no último sábado, para conquistar a Libertadores. No próximo domingo, joga as meias-finais do Mundial de Clubes, ante o vencedor do Tigres-Ulsan.