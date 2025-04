O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu o Sporting Cristal por 3-2 na noite de quinta-feira (já madrugada desta sexta-feira em Portugal), em jogo da primeira jornada do grupo G da Libertadores, em Lima, no Peru.

A equipa brasileira chegou à vitória já em tempo de compensação, para somar os três primeiros pontos na fase de grupos da competição.

O primeiro e único golo da primeira parte foi apontado por Estêvão, aos 38 minutos, na recarga a uma defesa incompleta do guarda-redes Diego Enriquez.

Na segunda parte, os peruanos chegaram ao empate num forte remate de Jesús Pretell, aos 67 minutos. Porém, o Palmeiras voltou para a frente do marcador ao minuto 82, num penálti apontado por Joaquín Piquerez, só que a vantagem brasileira não durou muito: logo no minuto seguinte, o Sporting Cristal fez o 2-2, por Martín Távara, num grande golo de pé esquerdo, de fora da área (para ver e rever!).

O Palmeiras, porém, acabou mesmo por chegar à vitória, com um golo de cabeça de Richard Ríos, já na compensação (90+2m).

Na classificação, o Palmeiras está no segundo lugar do grupo G, com três pontos, os mesmos do líder Cerro Porteño, que nesta jornada venceu o Bolívar (4-2), equipa que também segue sem pontos, tal como o Sporting Cristal.

Os golos do Sporting Cristal-Palmeiras: