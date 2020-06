O Olympiakos deu um passo importantíssimo na disputa do título nacional na Grécia, ao vencer este domingo em Salónica, por 1-0, frente ao PAOK. Num duelo de técnicos portugueses, Pedro Martins levou a melhor frente a Abel, na primeira de dez jornadas do play-off de apuramento de campeão.

O único golo do jogo foi apontado pelo franco-marroquino Youssef El-Arabi, aos 23 minutos, com um remate na área após cruzamento de Valbuena. Antes, El-Arabi já tinha marcado, mas a equipa de arbitragem anulou o lance entendendo que o guardião do PAOK, Paschalakis, já tinha a bola na sua posse quando El-Arabi rematou em cima da linha de golo.

José Sá e Rúben Semedo fizeram todo o jogo pelo Olympiakos, tal como Vieirinha, do lado do PAOK. Bruno Gaspar, emprestado pelo Sporting à equipa do Pireu, foi lançado por Pedro Martins aos 84 minutos. Cafú não foi utilizado.

No regresso do futebol na Grécia, três meses depois, ainda sem público nas bancadas, o Olympiakos somou mais três pontos e tem agora 69, mais 17 que o PAOK, que tem 52. A equipa de Abel pode mesmo ser ultrapassada pelo AEK, se os de Atenas vencerem ainda este domingo o Panathinaikos (19h30).

Com nove jogos e 27 pontos em disputa, quatro vitórias podem bastar ao Olympiakos para recuperar o título que lhe foge desde 2017.