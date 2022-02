Com um penálti apontado aos 97 minutos, o Palmeiras garantiu um empate a duas bolas no terreno do Athletico Paranaense, na primeira mão da Supertaça sul-americana, ao início da madrugada desta quinta-feira.

Os anfitriões foram os primeiros a chegar ao golo, ainda no primeiro tempo, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Abner. A bola sofreu um desvio de Pedro Henrique e o uruguaio David Terans inaugurou o marcador (19m).

A resposta do conjunto orientado por Abel Ferreira surgiu pouco depois (28m), com Jailson a aproveitar uma bola perdida na área, depois de uma tentativa de remate de Dudu, para bater o guarda-redes da turma de Curitiba.

À entrada para o último quarto de hora do jogo e em noite de estreia, o internacional ucraniano Marlos, ex-Shakhtar, deu novamente vantagem ao Athletico, com um remate potente de pé esquerdo (76m).

Já no tempo de compensação, Marcinho cometeu falta sobre Wesley na grande área e Raphael Veiga encarregou-se de cobrar a grande penalidade, sem dar hipótese a Santos.

A segunda mão da Supertaça sul-americana joga-se na próxima quarta-feira, em São Paulo, na casa do Palmeiras.

Os dois clubes nunca venceram a prova. O Verdão, de resto, até perdeu na temporada passada para os argentinos do Defensa y Justicia (2-1 fora e 1-2 em casa, após prolongamento, seguido de 3-4 nos penáltis).

Veja os golos da partida: