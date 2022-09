O futebolista do Sporting de Braga, Abel Ruiz, marcou esta terça-feira na vitória dos sub-21 de Espanha ante a Noruega, por 3-0, em jogo particular realizado no estádio El Alcoraz, em Huesca.

O primeiro golo do jogo surgiu aos 40 minutos da primeira parte, na sequência de um canto, concluído na área por José Gragera, jogador do Sporting de Gijón.

Também na área, mas do lado contrário, na segunda parte, Abel Ruiz encaminhou o triunfo espanhol com um remate de pé esquerdo, aos 50 minutos.

Já em tempo de compensação - e já sem Abel Ruiz em campo, depois de ter sido substituído aos 75 minutos - Hugo Novoa fez o 3-0 final (90+3m).

O golo de Abel Ruiz: