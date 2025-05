O Aberdeen conquistou, este sábado, a Taça da Escócia, ao vencer o Celtic, onde joga o médio português Paulo Bernardo, no desempate por grandes penalidades.

Com o médio português Paulo Bernardo a titular, o Celtic chegou à vantagem na primeira parte, com um autogolo de Alfie Dorrington, aos 39 minutos.

Na segunda parte, o Aberdeen chegou ao empate com novo autogolo, desta vez do guarda-redes Kasper Schmeichel, aos 83 minutos.

O resultado não se alterou no prolongamento, período em que Paulo Bernardo foi substituído ao minuto 99, não estando já no desempate por penáltis, decisão na qual foi herói o guarda-redes do Aberdeen, Dimitar Mitov, que defendeu dois dos cinco penáltis do Celtic, enquanto o Aberdeen marcou os quatro que teve, não precisando do quinto pontapé.

A equipa treinada pelo sueco Jimmy Thelin conquista a oitava Taça da Escócia para o Aberdeen, que tinha ganho a prova pela última vez em 1989/90, precisamente ante o Celtic e também nos penáltis. Na década de 80, ganhou mais quatro vezes a Taça da Escócia, com Alex Ferguson ao comando. O Aberdeen tem garantido assim o acesso ao play-off da Liga Europa.