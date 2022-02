O Chelsea, clube detido pelo oligarca russo Roman Abramovich, tomou posição sobre a invasão da Rússia à Ucrânia.

«A situação na Ucrânia é horrível e devastadora. Os pensamentos do Chelsea estão com todos na Ucrânia. Estamos a rezar pela paz», pode ler-se num comunicado publicado este domingo pelo clube londrino, onde designa a situação como «conflito na Ucrânia».

Esta posição do clube que é atual campeão europeu e mundial vem um dia depois de Abramovich entregar a gestão do Chelsea à fundação do clube. A decisão do oligarca russo teve por base a sua ligação ao regime de Vladimir Putin, que esta semana ordenou a invasão da Ucrânia.

Abramovich adquiriu o clube londrino em 2003, por 155 milhões de euros, tendo conseguido 19 títulos desde então.