Quando os resultados não aparecem, a contestação cresce. É uma lei incontornável do futebol e um dos exemplos atuais disso é o Milan. O clube está em oitavo lugar na Serie A e o fosso para os lugares europeus começa a aumentar.

Durante o Milan-Génova, deste domingo, jogo que acabou empatado a zeros em dia de aniversário do clube, os adeptos mostraram a sua insatisfação com ruído... e com silêncio.

A Curva Sud, a principal claque do clube milanês, ficou em silêncio nos últimos dez minutos de jogo como forma de protesto. Depois do apito final, assobiou a equipa e entoou cânticos contra a administração do clube. Até Zlatan Ibrahimovic, agora na estrutura, foi alvo de assobios.

Fora do recinto desportivo, os adeptos desta claque organizaram-se com tarjas para mostrar a sua insatisfação. «Vão sair ou não?», «não somos americanos» ou «diretores incompetentes, um clube sem ambição» foram algumas das palavras de ordem entoadas.

Em 2022, o fundo americano RedBird comprou o AC Milan por mais de mil milhões de euros. Algumas notícias recentes na imprensa italiana deram conta da intenção desse fundo em vender o clube.