Cinco jogadores de uma equipa de futebol brasileira morreram depois de o autocarro que os transportava ter caído de uma ponte, na última madrugada, em Além Paraíba.



A Polícia Rodoviária Federal, citada pela Globo, confirmou que o veículo transportava uma equipa de futebol de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. O nome do clube não foi, porém, divulgado.



O autocarro levava 36 passageiros, de acordo com a mesma fonte. Além das cinco vítimas mortais, 23 pessoas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador para receber assistência médica.



A causa do acidente não foi revelada até ao momento.