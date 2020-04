Praticamente todos os jogadores mostraram-se solidários na luta contra a Covid-19. Porém, há excepções como é o caso de Emmanuel Adebayor.



O avançado do Olimpia encontra-se em Lomé, capital do Togo e tem sido criticado pela inacção na luta contra o novo coronavírus.



«Para os que dizem que não vou doar dinheiro, vou ser muito claro: não vou doar. É muito simples», disse, citado pelo AS.



«Faço o que quero e como quero. Depois, claro, há sempre pessoas que vão dizer que não fiz uma doação em Lomé», acrescentou.



O ex-Arsenal, Man. City, Tottenham e Real Madrid assumiu estar triste pelo facto de as pessoas acharem que foi ele que trouxe o vírus para o seu país. Para viajar do Paraguai a Lumé, Adebayor fez escala em França e no Benim.



«Algumas pessoas pensam que fui eu a introduzir o vírus em Lomé. É muito triste que pensem assim, mas este país é assim. Podem comparar-me com o Eto'o ou com o Drogba, mas eu infelizmente não sou como eles. Sou Emmanuel Sheyi Adebayor e vou fazer sempre o que quiser», concluiu.