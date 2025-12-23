O futebolista marroquino Adel Taarabt, ex-Benfica, foi operado em Portugal após uma lesão sofrida no ligamento cruzado anterior de um joelho.

A representar atualmente o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, Taarabt foi operado no Porto, numa intervenção cirúrgica conduzida pelo médico português João Espregueira Mendes.

«Adel [Taarabt] foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida no Porto e vai começar o seu programa de reabilitação. Desejamos-lhe uma rápida recuperação», assinalou o Al Sharjah, em nota oficial.

«A cirurgia decorreu de forma normal, estando o atleta já a iniciar a fase de recuperação», informou também a clínica.

Taarabt, de 36 anos, não joga desde 4 de novembro, dia em que o Al Sharjah perdeu por 3-0 ante o Al Ittihad, em jogo da Liga dos Campeões asiática.