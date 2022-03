O Everton-Newcastle desta quinta-feira, a contar para a 20.ª jornada da Premier League inglesa, foi interrompido aos 49 minutos de jogo, depois de os jogadores terem sido confrontados com um adepto que se prendeu ao poste de uma das balizas, pelo pescoço.

De imediato os jogadores aperceberam-se da situação e vários stewards tentaram resolver, para libertar o referido adepto da baliza defendida na segunda parte por Asmir Begovic.

Foi mesmo preciso um alicate gigante para resolver o problema, de modo a cortar o atilho que prendia o adepto ao poste.

A situação estará relacionada com mais um episódio de manifestação contra a utilização de combustíveis fósseis. O adepto em questão tinha uma t-shirt amarela com as palavras: «Parem o petróleo [em inglês: Just Stop Oil]», associada a uma campanha pelo fim do investimento naquele tipo de recursos naturais não renováveis, no Reino Unido.

Depois de libertado do poste, o adepto ainda ofereceu alguma resistência, mas foi retirado do terreno de jogo.

O duelo em Goodison Park foi retomado ao fim de cerca de sete minutos, pelo minuto 56.