O jogo entre o FAR Rabat (Marrocos) e o Al Ahly (Egito), da Liga dos Campeões africana, na sexta-feira, que terminou empatado 1-1, ficou marcado pelo arremesso de uma faca, por parte de adeptos dos marroquinos, na direção de Trezeguet, jogador do Al Ahly.

O internacional egípcio de 31 anos, tentou mostrar o objeto à equipa de arbitragem e aos restantes elementos da organização do jogo e tentou ser impedido de o fazer pelos adversários.

Quando Trezeguet, rodeado por quatro adversários, atirou a faca para o relvado, rapidamente deu-se uma caça à faca e vários empurrões entre jogadores adversários.

Por fim, e segundo as imagens captadas desde a bancada, é possível ver um suplente do FAR Rabat a fugir com o objeto colocado dentro das calças, escondendo-o.

O jogo contou para a segunda jornada do grupo B da Champions africana.

O Al Ahly está a trabalhar no sentido de recolher as provas necessárias para apresentar uma queixa formal à Confederação Africana de Futebol (CAF) sobre os acontecimentos do jogo em Marrocos.