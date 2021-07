O futebolista Adil Rami acredita que Kylian Mbappé vai amadurecer com as críticas e com momentos como a grande penalidade que não concretizou no França-Suíça, que ditou a eliminação dos gauleses nos oitavos de final do Euro 2020 de futebol.

«Ele vai ter de passar por esses momentos, cair, falhar e ser criticado, para ganhar maturidade e compreender o que é o futebol. De qualquer forma, fico contente por vê-lo sofrer, porque sei que vai ser na mesma Bola de Ouro graças a isso», afirmou Rami, campeão do mundo por França em 2018, em declarações à RMC Sport.

Por outro lado, Rami diz que Mbappé ainda tem muitas etapas no seu percurso como futebolista para ultrapassar.

«Não podemos esquecer-nos: ele é ainda um jovem que precisa de crescer e ganhar maturidade. As suas escolhas não são perfeitas, porque ele tem apenas 22 anos e precisa de aprender», afirmou o atleta de 35 anos, que fez 22 jogos pelo Boavista na temporada 2020/2021.