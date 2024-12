A noite foi de festa para Adriano Imperador, emblemático avançado brasileiro que representou o Inter de Milão, Parma ou Flamengo, mas também de muita emoção. Neste domingo foi organizado um jogo de despedida para o avançado (apesar de este ter deixado de jogar em 2016) entre lendas do Flamengo e de Itália.

Antes do jogo, a organização promoveu um momento de levar qualquer um às lágrimas. Emitiu no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, uma mensagem elaborada com inteligência artificial com a voz do pai de Adriano.

Adriano era muito ligado ao pai e admitiu publicamente ter sofrido uma depressão após o falecimento de Almir, em 2004. Ao ouvir a voz dele de novo, ficou inconsolável.

O Flamengo Legends venceu por 4-3. O Imperador marcou duas vezes, um golo por cada equipa. Júlio César, antigo guarda-redes do Flamengo, do Inter de Milão e do Benfica, fez uma grande exibição na primeira parte levando o jogo empatado para o intervalo.

Na segunda parte, Adriano trocou de camisola e jogou ao lado do seu filho Adrianinho, nos Amigos de Itália. Marcou de cabeça e ainda trocou de novo de camisola, nos instantes finais, para fazer o 4-3 final de grande penalidade.

Romário marcou (não podia deixar de ser) e outras lendas como Ronaldo, Petkovic, Dida ou Materazzi marcaram presença.