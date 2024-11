Adriano Leite Ribeiro, popularmente conhecido no futebol como Adriano “Imperador”, falou abertamente sobre a sua vida e aquilo que o fez passar do império europeu ao anonimato na Vila Cruzeiro, uma favela no Rio de Janeiro. Dos vícios à morte do próprio pai, a consciência do brasileiro reside na paz com o desperdício.

«Você sabe o que é ser uma promessa? Eu sei. Inclusive uma promessa não cumprida. O maior desperdício do futebol: Eu. Gosto dessa palavra, desperdício. Não só pela forma como soa, mas porque sou obcecado em desperdiçar a vida. Estou bem assim, em desperdício frenético», referiu o antigo jogador do Inter de Milão e da seleção do Brasil, numa carta aberta no «The Players’ Tribune».

Adriano lutou para encontrar o seu lugar na vida. Gostar do futebol como tantas vezes refletia nos campos por onde andava, mas não conseguia. Um peso que carrega até hoje.

«Eu bebo dia sim, dia não (e nos outros dias também). Como é que uma pessoa como eu chega ao ponto de beber quase todos os dias? Não gosto de dar satisfações aos outros. Mas aqui vai uma: eu bebo porque não é fácil ser uma promessa que continua em dívida. E isso torna-se ainda pior com a minha idade», prosseguiu.

Na amarra do presente, o antigo avançado da Inter revela a contínua interrogação que ainda sente com os tempos de admiração em Itália e questiona verdadeiramente a essência do processo.

«Chamam-me de Imperador. Imagine isso. Um tipo que saiu lá da favela para ganhar o apelido de Imperador na Europa. Como é que explicas isso? Talvez eu tenha feito algumas coisas certas ao fim de tudo. Muita gente não entendeu porque é que abandonei a glória dos relvados para ficar aqui sentado no meu antigo bairro, a beber até ao esquecimento. Porque em algum momento eu quis e é o tipo de decisão difícil de voltar atrás», referiu Adriano, de 42 anos.

Apesar dos relatos conscientes que envolvem o alcoolismo diário, Adriano relembra a relação que o próprio pai, Almir, tinha com esse tópico e confessa que face ao papel que o pai protagonizou na sua vida, a morte dele acabou por mudá-lo para sempre.

«O Mirinho era um líder da Vila Cruzeiro. Todos o respeitavam. E ele dava o exemplo. Futebol era com ele. Uma das missões do Mirinho era evitar que os jovens se envolvessem com o que não deviam. Ele tentava sempre trazer as crianças para jogar à bola. Não queria ninguém na bagunça. Muito menos na escola. O pai dele bebia muito. Esse, sim, era alcoólatra. Morreu disso, inclusive. Então, a cada vez que ele via a juventude a beber álcool, o meu pai não tinha dúvidas. Lançava ao chão copos e garrafas que estavam na frente dele. Mas não adiantava, não é? Então, a fera mudou de tática. Quando a gente se distraía, ele arrancava a dentadura e colocava no meu copo, ou no dos meninos que estavam comigo. Era uma lenda. Que saudades dele… Todas as lições que aprendi com meu pai foram assim, nos gestos. Não tínhamos conversas profundas. O velho não era de filosofar nem de ficar a dar lições de moral, não. A retidão no dia a dia e o respeito que os outros tinham por ele era o que mais me impressionava. A morte do meu pai mudou a minha vida para sempre. Até hoje é um assunto que ainda não consegui resolver», assumiu.

Da Itália para o Rio de Janeiro, o ex-imperador de Milão explicou aquilo que o move e o porquê de ter seguido o caminho que seguiu, longe da ribalta e dos holofotes europeus.

«Quando eu “fugi” do Inter e abandonei a Itália, eu vim me esconder aqui. Gostando ou não, eu precisava da liberdade. Não aguentava mais, sempre a ter de ficar de olho nas câmaras quando saía em Itália, quem quer que estivesse na minha direção, fosse um repórter, um vigarista, um golpista ou tudo mais. Na minha comunidade não há isso. Quando eu estou aqui, ninguém de fora sabe o que eu estou a fazer. Esse foi o problema deles. Não entendiam o porquê de eu ter ido para a favela. Não foi por causa da bebida, nem da mulher, muito menos por droga. Foi por liberdade. Foi porque eu queria paz. Eu queria viver. Eu queria ser humano de novo. Só um bocadinho. É a verdade», afirmou.

«Desculpem dececionar. Mas a única coisa que eu procuro na Vila Cruzeiro é sossego. Aqui eu ando descalço e sem camisola, só de calções. Jogo dominó, lembro as minhas histórias da infância, ouço música, danço com os meus amigos, durmo no chão. Vejo o meu pai em cada um desses becos. Eu só quero ficar tranquilo e lembrar a minha essência. Nada além disso. Aqui está a minha história. Aqui eu aprendi o que é comunidade. A Vila Cruzeiro não é o melhor lugar do mundo. A Vila Cruzeiro é o meu lugar», finalizou.