Adrien Silva volta a defrontar Cristiano Ronaldo este sábado, no Sampdoria-Juventus. É um duelo entre ambos que acontece pela primeira vez em Itália e, na projeção do mesmo, o médio da equipa de Génova lembrou os anteriores duelos com Ronaldo, protagonizados na Liga dos Campeões de 2016/2017, entre Sporting e Real Madrid.

«Será a minha primeira vez contra Cristiano em Itália, mas não é a primeira vez que nos enfrentamos. Lembro-me, em 2016, de dois jogos da Liga dos Campeões, quando eu estava no Sporting e ele estava no Real Madrid. Duas derrotas por margens pequenas [ndr: ambas por 2-1]. Marquei um golo no jogo da segunda volta [ndr: em Alvalade]», referiu, em declarações ao Tuttosport.

Adrien lembrou ainda que se aconselhou com Bruno Fernandes e Bruno Alves, jogadores que já conheciam, à data da sua chegada à Sampdoria, a experiência de jogar o futebol italiano. Bruno Fernandes, recorde-se, jogou mesmo na Sampdoria. Bruno Alves representa o Parma.

«Antes de vir para Itália, falei com ele [Bruno Fernandes] e com o Bruno Alves, dois amigos meus e futebolistas portugueses que conheciam esta liga. Estava à procura de informações sobre o vosso futebol e, em particular, queria perguntar ao Bruno sobre o clube e a cidade de Génova. Foi importante, neste momento da minha carreira, fazer a escolha certa para regressar a um nível elevado», notou.

Sampdoria e Juventus defrontam-se a partir das 17 horas, no estádio Luigi Ferraris, em Génova, num jogo relativo à 20.ª jornada da liga italiana.