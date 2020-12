O AC Milan continua líder isolado da Serie A após vencer em Génova, a Sampdoria, por 2-1, no encerramento da 10.ª jornada.



Com Adrien Silva de início, a equipa orientada por Ranieri sofreu o 0-1 no período de descontos. Bereszynski desviou o cabeceamento de Theo Hernández com o braço e o árbitro apitou para a marca de penálti. Kessi bateu Audero e adiantou os rossoneri.



O líder da Liga italiana chegou ao golo da tranquilidade ao minuto 77 por Castillejo. O espanhol surgiu solto na área e desviou o cruzamento de Rebic para o fundo da baliza dos genovoses.



Já sem Adrien, a Sampdoria conseguiu reduzir por Ekdal na sequência de um pontapé de canto de Candreva.



O AC Milan, que teve Dalot no banco e Rafael Leão de fora, chegou aos 26 pontos e manteve os cinco pontos de vantagem para o Inter de Milão, segundo classificado.