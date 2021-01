Após vencer o Inter de Milão, a Sampdoria perdeu na visita ao reduto do Spezia (2-1), na partida que encerrou a 17.ª jornada da Serie A.



A formação da casa adiantou-se no marcador aos 20 minutos com um golo de Terzi. Porém, o conjunto de Ranieri igualou aos 24 minutos por Candreva.



O golo do triunfo do Spezia chegou à passagem da hora de jogo e foi anotado por M'Bala Nzola, de penálti.



Refira-se que Adrien Silva não saiu do banco de suplentes na equipa da Samp.

Com este triunfo, o Spezia subiu ao 14.º lugar, com 17 pontos, cinco acima da zona de despromoção, enquanto a Sampdoria continua em 11.º, com 20.