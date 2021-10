A Atalanta continua em recuperação na tabela classificativa em Itália. A equipa de Gasperini goleou o Empoli por 4-1 no Carlo Castellani e aproximou-se dos lugares cimeiros da Serie A.



O conjunto de Bérgamo teve em Ilicic a figura do encontro. O internacional esloveno marcou os dois primeiros golos da Atalanta aos 11 e 26 minutos. O melhor que o Empoli conseguiu foi reduzir volvidos quatro minutos por Di Francesco.



A Atalanta confirmou a vitória na segunda parte graças a um autogolo de Viti e a um golo de Zapata. Pelo meio, Ilicic desperdiçou um penálti e a possibilidade de chegar ao hat-trick.



Nos outros jogos já realizados este domingo, Adrien Silva foi titular na derrota da Sampdoria em casa do Cagliari. O ex-Estoril João Pedro anotou um bis e Martin Cáceres anotou o outro golo dos rossoblù enquanto Thorsby assinou o tento de honra da formação de Bérgamo.



O Génova arrancou um empate na receção ao Sassuolo (2-2). Os visitados estiveram a perder até aos minutos finais, momento em que Johan Vásquez fez o empate. Nota ainda para o empate a uma bola em Udine no embate entre a Udinese e o Bolonha.



Feitas as contas, a Atalanta chegou aos 14 pontos e igualou a Lazio no quinto lugar. Por sua vez, a Sampdoria é 16.ª, duas posições acima da zona de despromoção.



Classificação da Serie A