Num duelo com portugueses em campo, a Sampdoria, de Adrien Silva, venceu este sábado na receção ao Parma, de Bruno Alves, no arranque da 38.ª e última jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

Quagliarella (20m), Colley (44m) e Gabbiadini (64m) marcaram os golos da equipa da casa. Adrien entrou já com o resultado final feito, aos 73 minutos de jogo. Bruno Alves foi suplente não utilizado.

A Sampdoria termina o campeonato com 52 pontos, no nono lugar, ao passo que o Parma encerra em 20.º e último, com 20 pontos.

Já o Génova venceu na última jornada, na deslocação a Cagliari, por 1-0, com um golo de Shomurodov (15m). O Génova encerra a liga com 42 pontos, resta saber se no 11.º, no 12.º ou no 13.º lugar, dependendo dos resultados de Bolonha e Udinese. O Cagliari termina com 37 pontos, podendo cair do 16.º para o 17.º lugar em função do resultado do Torino.

Já o Crotone, também já despromovido (tal como Parma e Benevento), empatou em casa com a Fiorentina (0-0). Na equipa da casa, Pedro Pereira jogou os 90 minutos. O Crotone termina no 19.º e penúltimo lugar, com 23 pontos. A Fiorentina termina com 40 pontos. Está no 14.º lugar, podendo acabar em 15.º se o Spezia vencer a Roma no domingo.