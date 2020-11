O AEK Atenas, adversário do Sporting de Braga na fase de grupos da Liga Europa, goleou este domingo na receção ao AEL Larissa, por 4-1, em jogo relativo à nona jornada da I Liga grega de futebol.

O futebolista português André Simões foi um dos protagonistas do triunfo robusto da equipa da capital helénica, ao marcar um dos golos: fez o 3-1, aos 79 minutos.

O jogo só teve mesmo golo após o intervalo. Antes de Simões, Macheras (55m) e Ansarifard (72m) marcaram para o AEK. Pelo meio, Milosavljevic marcou para o AEL Larissa (67m). Depois, Galanopoulos fixou o 4-1 final (89m).

Além de André Simões, que foi titular e fez todo o jogo, o AEK alinhou de início com outros três portugueses: Hélder Lopes, Nélson Oliveira e Paulinho.

O AEK vai na melhor fase na liga grega em 2020/2021: somou a terceira vitória consecutiva e está no terceiro lugar, com 16 pontos, a três do líder Olympiakos.

O Sp. Braga visita o AEK na quinta jornada do grupo G, a 3 de dezembro.