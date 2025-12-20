A vitória louca do AEK Atenas sobre o Craiova, na Liga Conferência, nesta quinta-feira, teve um final épico. Tanto no relvado como no balneário da equipa grega.

O jogo foi decidido por um penálti marcado por Luka Jovic (ex-Benfica) já aos 90+14 minutos, fazendo o 3-2. O resultado carimbou a passagem direta da equipa aos oitavos de final da competição e ditou também a eliminação dos oponentes, orientados pelo português Filipe Coelho.

Já no balneário, ainda em êxtase com o resultado, o presidente do AEK protagonizou um momento hilariante. Regateou no local um bónus pago à equipa pela passagem aos «oitavos».

Começou nos 300 mil euros. Ouviu-se depois o capitão Demagoj Vida a dizer: «Senhor presidente, o Natal está a chegar». Marios Iliopoulos respondeu prontamente com 400 mil euros. Porém, parecia decidido a aumentar ainda mais a parada. Fez suspense, prometeu 500 mil e atirou-se para os braços do defesa Harold Moukoudi.

Uma cena imperdível de balneário com alguns participantes com passado no futebol português - João Mário, Filipe Relvas e Marko Grujic alinham pelo clube.