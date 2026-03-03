A Confederação Asiática de Futebol (AFC) decidiu adiar mais jogos das competições continentais devido ao conflito que se alastrou ao Médio Oriente desde o passado sábado.

Se já era um dado adquirido o adiamento dos jogos desta semana que contavam para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e dos quartos da Liga dos Campeões 2, agora também há adiamentos na 2.ª mão.

Estavam previstos entre os dias 9 e 11 de março e incluem equipas como o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e João Félix, ou o Al Ittihad de Sérgio Conceição e Danilo Pereira.

Ainda não há data prevista para esses jogos. No entanto, os jogos de equipas da região Este da Ásia (japonesas, chinesas, tailandesas, etc.) continuam nas datas previstas.