A Confederação Asiática de Futebol (AFC) decidiu adiar mais jogos das competições continentais devido ao conflito que se alastrou ao Médio Oriente desde o passado sábado. 

Se já era um dado adquirido o adiamento dos jogos desta semana que contavam para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e dos quartos da Liga dos Campeões 2, agora também há adiamentos na 2.ª mão.

Estavam previstos entre os dias 9 e 11 de março e incluem equipas como o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e João Félix, ou o Al Ittihad de Sérgio Conceição e Danilo Pereira. 

Ainda não há data prevista para esses jogos. No entanto, os jogos de equipas da região Este da Ásia (japonesas, chinesas, tailandesas, etc.) continuam nas datas previstas. 

RELACIONADOS
Jato de Cristiano Ronaldo deixou Arábia Saudita em direção a Madrid
VÍDEO: alarmes disparam em Fujairah e tenistas fogem para se abrigarem